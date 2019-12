Sinergia tra i Comuni, con la convenzione per la gestione in forma associata dello IAT si avrà un calendario degli eventi principali condiviso

Albenga, sempre più verso il turismo comprensoriale, fa sinergia con altri Comuni per sviluppare e potenziare il turismo e fornire ai visitatori informazioni a 360° del territorio.

Mare, arte, cultura, storia, outdoor e turismo esperienziale con particolare attenzione ai prodotti enogastronomici, questo e molto altro per continuare un percorso, in parte già iniziato, ma che è ancora da sviluppare.

È stata approvata in Consiglio Comunale la delibera relativa alla Convenzione per la gestione in forma associata dello IAT.