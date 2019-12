Graffitari in azione nella notte di Natale a Finalborgo, vandalizzato il centro storico (FOTO)

Un regalo decisamente poco gradito è stato quello che al loro risveglio nella mattinata di Natale hanno trovato gli abitanti di Finalborgo. Si tratta di una lunga sequela di scarabocchi, difficilmente definibili arte, sparsi sui muri delle case e non solo.

Facciate, panchine, le mura del quindicesimo secolo e perfino un'auto, in diverse zone vie del centro del rione, sono stati oggetto delle attenzioni dei "graffitari" che nella nottata tra il 24 ed il 25 dicembre hanno preso di mira il centro storico finalese.

Graffitari o writers, gli abitanti del Borgo però non hanno dubbi sulla definizione da affibbiare agli autori del gesto: "Si tratta di un'azione vandalica, un atto di vigliaccheria e di maleducazione che lascia pensare che all'autore manchi forse qualche rotella" lo definisce Danilo Basso, figura molto attiva e conosciuta a Finalborgo.

Sull'accaduto sta indagando al momento la Polizia municipale. Al vaglio degli agenti i filmati delle telecamere presenti nella zona, per arrivare ad individuare i colpevoli di questi atti vandalici ed arrivare ad una sanzione: "Ieri mattina il comando è stato avvertito di questi imbrattamenti - conferma l'assessore Marilena Rosa - ed è stata subito avviata l'indagine per valutare come sono andate le cose. Dopodiché si valuterà come intervenire per la pulizia".