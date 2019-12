Grande "esodo" dalla Lombardia alla Liguria: code sulle autostrade A26, A7 e A10

Si pensava che il 26 dicembre potesse essere il giorno del "controesodo": famiglie di turisti che avevano scelto di trascorrere il Natale e la Vigilia in Liguria, avrebbero potuto decidere di non trascorrere in Riviera il ponte fino a domenica 29, ma di rientrare già a Santo Stefano.

E invece si sta verificando il fenomeno esattamente opposto: sulla A26 Voltri-Gravellona Toce, dalle 11:18 di questa mattina si registrano code praticamente ferme fino al raccordo con la A10 Genova-Ventimiglia.

Rallentamenti anche sulla A10 Genova-Ventimiglia, con tempi di percorrenza molto lunghi (anche fino a 120 minuti) tra i caselli di Pra' e Arenzano.

Molteplici code anche sulla Genova-Milano via Serravalle (A7): rallentamenti tra Isola del Cantone e Vignole Borbera.

Evidentemente il vecchio detto "Natale con i tuoi" fa ancora presa: molte famiglie hanno deciso di trascorrere il 25 a casa e di mettersi in movimento dalla mattina del 26.

Il flusso riguarda principalmente dalla Lombardia alla Liguria: stranamente non dal Piemonte. Infatti le webcam della A6 Savona-Torino ("La Verdemare") mostrano un traffico intenso ma scorrevole in direzione della costa.