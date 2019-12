Ancora da ricostruire le cause che hanno portato un uomo, forse impegnato a scattare fotografie o effettuare riprese in una zona impervia, a scivolare in un dirupo a Verezzi.

Sul posto le forze dell'ordine per gli accertamenti delle dinamiche della vicenda, il Servizio Emergenza Sanitaria, la Croce Verde Finalborgo e i Vigili del fuoco per il recupero dell'infortunato.

Alle 14 di oggi i soccorsi erano ancora in atto.