Concorso Pianistico "Città di Albenga": tutto pronto per il concerto di inaugurazione

E' tutto pronto per accogliere i numerosissimi pianisti che anche quest'anno si sono iscritti al Concorso Pianistico "Città di Albenga".

Tra pianisti e composizioni sono giunte infatti 150 iscrizioni, che anche quest'anno dimostrano la ormai ampia notorietà di questo evento. I partecipanti provengono da tutta Italia, si notano provenienze da città delle provincie di Napoli, da Lecce, da Barletta, da Venezia, Roma, Trento, insomma da tutte le regioni. Molti sono poi i giovani pianisti provenienti dall'estero, tra loro alcuni provengono da Londra, dalla Svizzera, dall'Alsazia, da Berlino e addirittura dall'Ucraina.

La più giovane concorrente si chiama Serena Xu, proviene da Genova ed ha appena 6 anni. Molti sono infatti anche i partecipanti nelle categorie dei bambini, esattamente come i pianisti iscritti alla sezione amatoriale. Già da diversi anni infatti, il concorso pianistico di Albenga, affianca a quella dei professionisti, una sezione amatoriale rivolta a coloro che si avvicinano per la prima volta al mondo del pianoforte o che lo suonano unicamente per passione.

Le audizioni avranno inizio a partire dalla mattina del 28 dicembre presso l'Auditorium San Carlo, alle ore 09.45 circa, con la Prova Eliminatoria della Categoria Eccellenza (ragazzi dai 19 anni in su), che durerà tutta la giornata. In contemporanea al 4° piano di Palazzo Oddo, a partire dalle ore 10.45, avranno luogo le audizioni della sezione amatoriale che si concluderanno anch'esse nel pomeriggio.

La mattina del 29 dicembre sarà la volta dei giovani, iniziando alle 09.00 di mattina con le audizioni della categoria B (bambini di 10 e 11 anni) per proseguire verso fine mattinata con i più giovani iscritti, ovvero con la categoria Pulcini (bambini di massimo 7 anni di età). Nel pomeriggio avranno luogo le audizioni della Prova Finale della Categoria Eccellenza, che decreterà il vincitore assoluto della 32° edizione del Concorso Pianistico. Il 30 mattina si proseguirà sempre con le categorie giovanili ovvero con i pianisti della categoria A (bambini di 8-9 anni), della categoria C (bambini di 12-13 anni), della D (ragazzi di 14 e 15 anni) ed infine nel primissimo pomeriggio le audizioni si concluderanno con la categoria E (ragazzi dai 16 ai 18 anni). Il concorso si concluderà il 30 sera con il concerto e la premiazione dei vincitori. Per maggiori informazioni sugli orari è possibile visualizzare il calendario sul sito: www.concorsopianisticoalbenga.it. L'ingresso alle audizione è totalmente libero e gratuito per tutti coloro che avranno piacere di vedere ed ascoltare tutti questi talentuosissimi pianisti.

L'inaugurazione del concorso avrà luogo venerdì 27 dicembre, alle ore 21.15 presso l'Auditorium San Carlo di Palazzo Oddo. Protagonista assoluto di questo concerto sarà ELIA CECINO, vincitore della precedente edizione del concorso. Elia, nonostante la giovanissima età di soli 18 anni, è già considerato a livello internazionale un vero e proprio fenomeno del pianoforte. Le sue capacità virtuosistiche ed espressive lo hanno infatti portato, nell'ultimo anno, a vincere numerosi premi tra sui il prestigiosissimo Premio Venezia che si tiene presso il Teatro La Fenice di Venezia.

Elia suonerà brani di Chopin, Beethoven, Haydn e Skrjabin. Si ricorda che il concerto è ad INGRESSO GRATUITO.