La stella Betelgeuse esploderà? Ne parliamo a Savona con gli Astrofili "Orione"

Betelgeuse sta per esplodere? La notizia si è diffusa nei giorni scorsi e senza dubbio è vera, ma è uno “sta per” astronomico potrebbe essere domani o fra diecimila anni, per cui prepariamoci ad attese che potrebbero essere anche lunghe se raffrontate ai nostri brevi tempi umani, insomma non aspettiamoci il botto per capodanno.

È importante però chiedersi cosa sta succedendo e cercare di capire i fenomeni che stiamo già osservando in queste settimane.

La stella Betelgeuse (Alfa Orionis) che normalmente è una delle dieci stelle più luminose del cielo sta diminuendo la sua luminosità ed in maniera considerevole. Questa stella è una supergigante, ha una massa fra 15 e 20 volte quella del nostro Sole, ma il diametro è circa mille volte maggiore del e la luminosità 135.000 volte maggiore, da ottobre questa luminosità è diminuita di circa il 50% e sembra continuare a diminuire, essendo la supergigante più vicina al nostro sistema solare è naturalmente una sorvegliata speciale.

Infatti questa stella è destinata ad esplodere come una supernova ed in tal caso diventerebbe più luminosa della Luna piena, e sarebbe visibile anche in pieno giorno. L’ultima supernova galattica è stata osservata nel 1604 da Keplero ma era molto più distante (circa 20.000 anni luce), per gli scienziati questa è una rarissima occasione per osservare “da vicino” (oltre 600 anni luce) e con strumenti moderni le fasi precedenti a questo grandioso evento.

L’Associazione Astrofili Orione seguirà con attenzione l’evolversi della situazione e dedicherà il prossimo incontro presso la libreria UBIK a questo evento. L’appuntamento è per il prossimo 20 gennaio alle ore 18.