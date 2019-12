Entro domani autostrada A26 gratuita sul tratto Ovada-Masone

Ora aspettiamo risposte dal Ministero delle Infrastutture e Trasporti, responsabile della rete autostradale. Abbiamo chiesto, più volte, nelle scorse settimane, un tavolo per coordinare i cantieri, la sicurezza in galleria e sui viadotti, la gratuità’ di parte della rete, le nuove infrastutture come la Gronda. Per ora Speriamo che Capodanno porti consiglio e qualche risposta. Non abbiamo più tempo...", conclude Toti che sottolinea come, alla vigilia dell'apertura di nuovi cantieri nelle autostrade liguri che rischiano di paralizzare il traffico, ancora gli enti locali non siano mai stati convocati dal Mit con i concessionari. nonostante l'invio di ben quattro lettere senza risposta in cui si chiedeva l'apertura di un tavolo di confronto operativo su temi così importanti.