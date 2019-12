Auguri da ENPA Savona con la storia del "Gattino di Natale"

Arriva alla nostra redazione questa segnalazione di ENPA Savona:

"Buon Natale a tutti da questo gattino, che la vigilia di Natale ha avuto il grande regalo di una famiglia adottiva.

Era stato ricoverato nei giorni scorsi dai volontari della Protezione Animali savonese, proveniente da un bosco della Valle Bormida, soccorso da una persona pietosa; il bosco è in uno dei comuni il cui sindaco, come diversi colleghi della Valle, del Finalese e dell’Albenganese, dopo ben vent’anni dall’entrata in vigore della legge che affida alle sue cure i gatti (ed i cani) feriti, investiti ed abbandonati, non ha ancora avuto la decenza di onorarla.