73 anni fa nasceva il Movimento Sociale Italiano: se ne è parlato ad Alassio

"Settantatre anni fa nasceva il Movimento Sociale Italiano per ridare dignità ad un popolo di guerrieri che mai si arrese alla disfatta della guerra. Quel popolo si ritrovò sotto quella fiamma che combatté per decenni in ogni piazza. Onore a Pino Romualdi ma soprattutto all'immenso Giorgio Almirante. Noi continuiamo a vivere e a combattere per quella fiamma che arde in tutti noi".

È con queste parole che Fabrizio Marabello, portavoce dell'Associazione "Amici della Fondazione Giorgio Almirante" si è rivolto ai soci della provincia di Savona in occasione della ricorrenza. L'incontro si è svolto ieri al Caffè Balzola di Alassio (Locale Storico d'Italia) con la partecipazione di alcuni rappresentanti dell'Amministrazione Comunale. Infatti, nella primavera del 2020, Alassio ospiterà la presentazione del volume "Il gesto di Almirante e Berlinguer" scritto da Antonio Padellaro (edizioni PaperFirst) che narra degli incontri "segreti" fra i due leader politici avvenuti negli anni Ottanta e rivelati da Massimo Magliaro all'epoca portavoce di Almirante.

L'anniversario della nascita del MSI si è concluso con il saluto da Roma di Giuliana De' Medici Almirante figlia di Giorgio e Segretario Generale della "Fondazione Giorgio Almirante".