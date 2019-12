Alta uniforme e servizi mirati: Polizia Municipale e Forze dell'Ordine proteggono il Natale alassino

Sono stati notati e coinvolti anche in qualche selfie nelle vie del centro di Alassio. Sono gli Agenti di Polizia Municipale in alta uniforme che durante le festività natalizie presidiano i luoghi del commercio, degli eventi...

"L'alta uniforme non deve trarre in inganno - spiega Francesco Parrella, comandante della Polizia Municipale alassina - il servizio in questi giorni è, se possibile, ancora più puntuale e attento. Proprio in questi giorni sto predisponendo i turni e i servizi per gli ultimi giorni dell'anno e sono davvero impegnativi. Sale l'attenzione sul commercio abusivo, ma anche sul traffico veicolare che da questo fine settimana è atteso in via di intensificazione. Alta l'attenzione anche su assistenza alla viabilità nelle zone teatro di eventi e manifestazioni: piazza Partigiani dove è allestito il Luna Park, Piazza della Libertà, e le vie del centro storico. Saremo operativi anche con un apposito servizio notturno anche in occasione del Capodanno sul Molo dove sono attese centinaia, se non migliaia di persone".

In occasione della notte di Capodanno è atteso, grazie alla puntuale collaborazione di Carabinieri e Polizia, un notevole dispiegamento di forze.