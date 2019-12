Su proposta del gruppo consiliare di minoranza "Memoria e Futuro" questa mattina in consiglio comunale è stata conferita all'unanimità la cittadinanza onoraria a Liliana Segre.

Come accaduto già in diversi comuni del savonese, su tutte Savona che nell'ultimo consiglio ha approvato la proposta del sindaco Ilaria Caprioglio, un ulteriore riconoscimento per la senatrice a vita, sopravvissuta agli orrori della Shoah.