L'appello del sindaco di Toirano: "Gli abitanti di frazione Carpe sono telefonicamente isolati"

"Dal 24 dicembre 2019 gli abitanti della frazione Carpe nel comune di Toirano sono isolati telefonicamente sia come linea fissa che come linea mobile, rendendo impossibili le comunicazioni".

Questo è l'inizio della lettera che il primo cittadino toiranese Giuseppe De Fezza ha trasmesso sotto forma di PEC (Posta Elettronica Certificata) per conoscenza a Telecom Italia, alla Prefettura di Savona, ai Carabinieri di Borghetto Santo Spirito e alla centrale del Servizio Emergenza Sanitaria (118) di Savona.

La gravità del disagio è evidente, ma è emersa in modo ancora più drastico oggi, come spiega dettagliatamente il sindaco nella sua comunicazione: "Questa mattina 27/12/2019, è stata chiamata un'ambulanza del 118 dai Cantonieri del Comune che transitavano per il giro delle manutenzioni, allertati da un cittadino che aveva necessità di raggiungere l'ospedale ma impossibilitato a chiamare a causa dell'isolamento.

Ritengo che tale situazione sia grave e di urgente risoluzione, soprattutto alla luce di quanto emerso nella comunicazione odierna tra il Comune di Toirano, nella persona dello Staff del Sindaco, che chiamando il numero Verde Telecom 800134134 per segnalare la situazione, per tutta risposta l'operatore comunicava che il comune non può segnalare un guasto per un'area di competenza, ma che la segnalazione deve essere esercitata da ogni singolo cittadino.

Non si comprende, come l'operatore possa asserire simili affermazioni in considerazione del fatto che se un cittadino ha il telefono isolato è impossibilitato a telefonare.

Fermo restando quanto sopra, visto il grave episodio registrato nella mattinata odierna, considerato che la Frazione non è facilmente raggiungibile in tempi brevi dai soccorsi, che è principalmente abitata da un gran numero di persone anziane, disabili e allettati, si richiede quindi un intervento urgente di ripristino della linea telefonica, riservandomi in qualità di Sindaco e rappresentante dei cittadini della Frazione, ogni azione di tutela e rivalsa".