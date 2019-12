Savona, camion perde il carico di mais sulla carreggiata: mobilitati i vigili del fuoco (FOTO)

Disagi alla viabilità questa mattina a Savona. Secondo quanto riferito, un camion ha perso il carico, pare mais, lungo la carreggiata in via Stalingrado.

Immediato è stato lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale operativa di Savona.

Per consentire le operazioni di sgombero. Il traffico ha subito parecchi disagi: code in direzione di Vado Ligure. La polizia stradale fa passare un veicolo alla volta.

In direzione Savona, la strada è al momento chiusa. La viabilità è stata deviata in via Cilea.