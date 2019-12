Viaggio in Corsica: terra aspra e selvaggia ma di rara bellezza

La Corsica è il luogo ideale dove organizzare una vacanza "green" e rilassante. Il momento migliore per visitare questa bellissima isola è la primavera, quando profumi e colori esplodono in tutta la loro vivacità e naturalezza.

La Corsica è raggiungibile in modo comodo e agevole con il traghetto. Dalla città di Livorno in Toscana, ad esempio, ci si potrà imbarcare alla volta di Bastia grazie ai traghetti di Moby, che eroga la rotta in modalità andata e ritorno, mettendo a disposizione offerte e tariffe interessanti per il turista che sceglie uno dei traghetti da Bastia a Livorno, che in meno di 5 ore raggiunge le località interessate, con la possibilità di imbarcare anche la propria auto o mezzo a due ruote.

La Corsica è un'isola aspra e selvaggia che custodisce perle di rara bellezza, e rappresenta una piacevole meta per una vacanza sia breve che lunga.

Una delle città più famose è proprio Bastia, porto turistico e principale polo imprenditoriale di tutta l'isola.

Da un punto di vista storico, Bastia ha avuto un passato ricco di eventi grazie alla fortunata posizione geografica, tant'è che oggi sono tante le attrattive turistiche da poter visitare.

Appena sbarcati, infatti, è doverosa una visita approfondita al delizioso Porto Vecchio, dove è possibile ammirare elementi caratteristici come le barche dei pescatori, i panni stessi ai balconi e le reti in bella vista che richiamano ambientazioni di un tempo passato.

Meritano una vista anche la Chiesa di San Giovanni Battista, Place Saint Nicolas con le sue palme dal sapore esotico, il suggestivo Palazzo dei Governatori in stile genovese, i romantici Jardin Romieu e la storica Cattedrale di Lucciana, immersa in un parco archeologico di grande interesse.

Altra città assolutamente da visitare è Ajaccio, capoluogo della regione che ha dato i natali a Napoleone Bonaparte.

Ajaccio è relativamente vicina a Bastia, da cui dista circa 150 km, perciò è consigliabile imbarcare un'auto o una moto qualora si decidesse di giungere in Corsica tramite traghetto, oppure prenotare anticipatamente il trasferimento con bus o altri mezzi privati. Si può propendere anche per il noleggio di un’automobile in loco.

La fama turistica di Ajaccio si deve in gran parte alla nascita di Napoleone, infatti una volta arrivati a destinazione, merita una visita la casa-museo di colui che fu Imperatore di Francia.

Il centro storico è molto curato ed immerso nel verde che domina tutta la città. Gli amanti del trekking troveranno pane per i loro denti lungo il "Sentier des Cretes", un itinerario tra la ricca macchia mediterranea, che si conclude davanti all'arcipelago delle Isole Sanguinarie.

La Corsica offre una straordinaria varietà paesaggistica ed ambientale, proponendo attrattive naturali capaci di soddisfare ogni turista.

Chi vuole godersi una giornata di mare può recarsi a Desert des Agriates, dove ci sono le spiagge più belle dell'intera Regione.

Storia e tradizione ammantano di fascino la graziosa città di Calvi, nella zona nord-ovest dell'isola. La città è arroccata su una cittadella fortificata ed ha risentito fortemente dell'influenza dei genovesi, infatti si racconta che Colombo fosse nato qui.

Conclude come tappa da inserire nel proprio tour Porto Vecchio, caratterizzata da un esteso litorale che offre scorci paesaggistici di rara bellezza dove dune, piante e litorali si fondono in un abbraccio perfetto.