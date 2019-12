Libri sotto l'Albero, in biblioteca a Loano una performance di lettura teatralizzata per il centenario della nascita di J.D Salinger

Proseguono gli appuntamenti di “Libri sotto l'Albero”, la rassegna libraria, giunta alla nona edizione, promossa dall'assessorato alla cultura del Comune di Loano con la collaborazione di #atuttotondo di Monica Maggi, del Mondadori Bookstore di Loano e dell'Aps #cosavuoichetilegga? e che ogni Natale presenta le migliori produzioni letterarie dell'ultimo periodo.

Venerdì 3 gennaio 2020 alle 21 presso la biblioteca civica “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal a Loano andrà in scena “Dove sei giovane Holden?”, una performance di lettura teatralizzata basata su “Il Giovane Holden” a cento anni dalla nascita del suo autore J.D. Salinger che analizzerà i “Riti di passaggio tra giovani di ieri e di oggi”. Dopo l'introduzione e l'esposizione della sinossi a cura di Graziella Frasca Gallo, i lettori di #cosavuoichetilegga Monica Maggi, Michele Marziano, Susy Minutoli, Paola Paolino, Loredana Polli daranno vita alla lettura teatrale di brani tratti dal libro.

Seguirà la lettura del brano contemporaneo, “La MILF” di Daria Pratesi scrittrice teatrale e cinematografica. Legge Graziella Ghezzi per la regia e le coreografie di Irene Ciravegna, coreografa e danzatrice. Interventi danzati a cura di Ilaria Cozzani, Franca Damiano, Gabriella Gallo, Monica Tobi. La performance sarà arricchita dall'ascolto musica degli anni '50. L'Aps #cosavuoichetilegga si occupa di “ricerca, valore dei classici, passione per la lettura, danza, teatro, animazione sociale e culturale del territorio”.

Il progetto nasce nel 2013, da un'idea di Monica Maggi e il 6 febbraio 2019 si costituisce l'associazione di promozione sociale aps #cosavuoichetilegga?, che sviluppa di volta in volta, di iniziativa in iniziativa progetti che coinvolgono lettori, associazioni ed enti. L'associazione propone una serie di azioni che siamo stimolo all’avvio alla lettura, alla relazione e all’ascolto.

Incursioni letterarie, biblioteche on the road, incontri di progettazione e confronto per creare performance di lettura-evento pubbliche per conoscere un luogo, avvicinarsi alla lettura e all’altro. Il libro diventa il “medium” per parlare di argomenti importanti, di sé, della propria comunità.

Fanno parte di #cosavuoichetilegga Paola Paolino, Susy Minutoli, Monica Maggi, Graziella Ghezzi, Loredana Polli, Michele Marziano, Anna Cossetta, Irene Ciravegna, Franco Carola Heera, Sara Ogando Dos Santos, Sonia Angarano, Simonetta Tassara, Francesco Lence, Mauro Pinzone, Titti Miracapilli, Binello Enrico, e tanti amici che sporadicamente si aggiungono alle letture condivise come Vera Bonaccini, Valentina Zingaro, Alessandra Munerol, Simona Briozzo, Simone Peretti, Alida Perelli, Lara Giurdanella, Tina Milazzo, Tiziana Guglieri, Silvio Massolo, Alfredo Sgarlato.