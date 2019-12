Cambio al vertice della Lega Giovani Liguria: Giuseppe Grisolia nuovo commissario regionale

Il Coordinatore nazionale della Lega Giovani, onorevole Luca Toccalini, ha ufficializzato la nomina del savonese Giuseppe Grisolia, 26 anni, quale nuovo Commissario regionale della Lega Giovani in Liguria.

Ad annunciarlo, il Coordinatore di Genova e Provincia del movimento giovanile della Lega, il Consigliere Comunale Fabio Ariotti, che così commenta: “Contenti per la nomina di Grisolia, un valore aggiunto per il gruppo dei giovani leghisti liguri. Sarà importante il suo supporto per far crescere ancor di più la squadra e guidarla alla corsa per le regionali 2020, un traguardo fondamentale per il nostro movimento e il nostro territori”.

“Ringrazio l’onorevole Toccalini e il Segretario regionale della Lega, onorevole Edoardo Rixi, per avermi conferito questo prestigioso incarico - dichiara Grisolia -. Ringrazio inoltre il Coordinatore uscente, Daniele Vatteroni, per il lavoro svolto e per quanto ha fatto durante l’anno e mezzo del suo mandato. Le elezioni regionali vedranno la Lega e il suo movimento giovanile come forza trainante della coalizione di centro destra. Lavoreremo strenuamente a fianco al Partito per ottenere la riconferma dell’attuale Giunta regionale, forti anche della tenacia del nostro Segretario federale, Matteo Salvini”.

Grisolia resterà in carica e guiderà il movimento fino alle elezioni regionali della prossima primavera.

In seguito verrà organizzato un congresso per permettere agli iscritti di eleggere il futuro Coordinatore regionale della Lega Giovani.