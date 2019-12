Spiagge ed erosione: dalla Regione 1,2 milioni per i ripascimenti in tutta la Liguria

Oltre 1,2 milioni di euro per i ripascimenti in tutta la Liguria. Sono stati stanziati oggi dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore regionale al Demanio Marco Scajola. Sono 58 i Comuni liguri che beneficeranno delle nuove risorse derivanti dai canoni demaniali, individuati tra quelli che hanno messo a punto una pianificazione delle aree demaniali costiere.

Tra i comuni beneficiari 15 in provincia di Genova: Arenzano, Bogliasco, Camogli, Chiavari, Cogoleto, Genova, Lavagna, Moneglia, Portofino, Rapallo, Recco, Santa Margherita Ligure, Sestri Levante, Sori, Zoagli.

Quindici in provincia di Imperia: Bordighera, Camporosso, Cervo, Cipressa, Diano Marina, Imperia, Ospedaletti, Riva Ligure, S. Bartolomeo al Mare, S. Lorenzo al Mare, Sanremo, S. Stefano al Mare, Taggia, Vallecrosia, Ventimiglia.

Nove in provincia della Spezia: Ameglia, Bonassola, Framura, Lerici, Levanto, Monterosso, Portovenere, Riomaggiore, Vernazza.

Diciannove in provincia di Savona: Alassio, Albenga, Albissola Marina, Albisola Superiore, Andora, Bergeggi, Borghetto S. Spirito, Borgio Verezzi, Celle Ligure, Ceriale, Finale Ligure, Laigueglia, Loano, Noli, Pietra Ligure, Savona, Spotorno, Vado Ligure, Varazze.

I finanziamenti derivano dall’intera tassa regionale sui canoni demaniali destinata al 100% per i ripascimenti e per le spiagge, un impegno che era stato assunto cinque anni fa dall’amministrazione Toti, in quanto negli anni precedenti soltanto il 50% era destinato alle spiagge.

“In cinque anni – spiega l’assessore regionale al Demanio Marco Scajola – oltre 6 milioni di euro derivanti dai canoni demaniali sono stati stanziati per i ripascimenti, risorse importanti a cui si devono aggiungere i finanziamenti per la sicurezza sugli arenili e l’accessibilità per le spiagge. Per un totale di oltre 7 milioni di euro dal 2015”.

“Come Regione Liguria – continua Scajola – abbiamo mantenuto il nostro impegno con i territori e stiamo facendo un grande sforzo per garantire queste risorse a tutti i comuni. Tenendo conto però delle mareggiate che si sono abbattute sulla Liguria negli ultimi anni causando gravi danni sarebbe necessario un impegno anche del Governo per contribuire alla riqualificazione della difesa costiere e delle sue infrastrutture. Pertanto abbiamo chiesto all’esecutivo risorse straordinarie per quei territori come la Liguria colpiti pesantemente. Inoltre al tavolo delle autonomie aperto con il Governo abbiamo chiesto di poter utilizzare almeno una parte delle risorse (10 milioni di euro) che dalla Liguria vanno direttamente allo stato attraverso i canoni demaniali. Inoltre siamo sempre in attesa di conoscere il referente del governo con cui poter riprendere il confronto a livello interregionale su tutte le questioni che interessano le concessioni demaniali marittime”.

Le risorse stanziate oggi dalla Giunta regionale ai Comuni liguri potranno essere utilizzate per interventi da eseguire entro il 31 dicembre 2020.