Agricoltura, l'assessore regionale Mai: "Raggiunto l'obiettivo di spesa del Psr"

“Da oggi dobbiamo lavorare uniti per portare avanti le modifiche del Psr e per affrontare il periodo di proroga che presumibilmente vedrà estendere l'efficacia di questo PSR fino al 2023 con possibilità di pagare fino a 2026, che sarà alimentato risorse aggiuntive. È importante che in questo lasso di tempo si pongano le basi per la scrittura del nuovo Psr che probabilmente partirà del 2024. Come Regione Liguria ci attiveremo immediatamente e a gennaio convocherò il Tavolo verde per confrontarmi con le associazioni categoria. In questa occasione proporrò il mio progetto di istituire 9 tavoli tematici per la riscrittura del Psr, di cui uno esclusivamente dedicato alla semplificazione. Il nostro obiettivo è ottenere un Psr efficace ed elastico, che risponda alle esigenze dei territori, e molto più semplice, sia per le aziende, sia per i tecnici”.