Borghetto Santo Spirito: ordinanza del sindaco contro i materiali esplosivi a Capodanno, ma anche un invito a responsabilità e buon senso

Emessa dal Comune di Borghetto Santo Spirito l'ordinanza nella quale si vieta, in questi giorni di festa per l'arrivo del nuovo anno, l'utilizzo di botti, petardi e altri artifizi pirotecnici.

Da parte del sindaco Giancarlo Canepa un monito ponderato come lo esprimerebbe il buon padre di famiglia: "Invito tutti a leggerla e a rispettarla ma soprattutto invito tutti ad usare educazione e buon senso senza dimenticare che la libertà individuale di divertirsi trova il suo limite naturale nel rispetto per gli altri".

Il testo dell'ordinanza ricorda diversi aspetti importanti per la sicurezza di persone, animali e cose:

- la cronaca nazionale, ogni anno, riferisce del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantità di artifici illeciti immessi abusivamente in commercio;

- lo scoppio degli ordigni pirotecnici, anche di quelli leciti, genera un fragore che turba la vita cittadina, in modo particolare quella di anziani, minori e persone con particolari patologie sia quando esplosi improvvisamente e senza lasciarne intuire la provenienza sia quando esplosi contemporaneamente per l’assordante frastuono che generano;

- tale condotta è spesso aggravata dalla mancata adozione delle minime precauzioni tese a tutelare l’integrità fisica delle persone e degli animali;

- danni dall’utilizzo di simili artifizi si riscontrano anche a carico del patrimonio pubblico e/o privato con particolare riferimento all’arredo urbano oltre a causare una generalizzata e diffusa sporcizia che deturpa il decoro urbano;

- serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti oltre ad ingenerare in loro un evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l’orientamento esponendoli così anche al rischio di smarrimento e/o investimento da parte dei veicoli in transito causandone il ferimento e nei casi più gravi la morte oltre che causare danno alla libera circolazione dei mezzi;

- esiste un pericolo oggettivo anche nel caso di petardi in libera vendita poiché in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità, sia per chi li maneggia, sia per chi solamente assiste o transita nel luogo dello scoppio.

Per questo motivo, il sindaco ordina:

"il divieto di utilizzare prodotti pirotecnici anche di libera vendita che abbiano effetto scoppiettante, crepitante o fischiante quali ad esempio raudi e petardi negli spazi pubblici, quali i parchi, le piazze, le strade ed ogni altro luogo pubblico di Borghetto Santo Spirito per il periodo fra le ore 00.00 del 30 dicembre 2019 alle ore 24.00 del 6 gennaio 2020.

Il divieto non si applica agli artifici declassificati ad effetto esclusivamente luminoso quali fontane, lanterne cinesi, bacchette scintillanti ecc., purché’ vengano utilizzati in luoghi non affollati, lontano da materiali infiammabili e in assenza di condizioni meteorologiche che possano renderli pericolosi (vento forte). Gli artifici consentiti possono essere acquistati esclusivamente dai rivenditori autorizzati, muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico.

E’ vietata la vendita di qualsiasi tipo di artificio pirotecnico ai minori di anni 18 e di affidare ai bambini prodotti che anche se non espressamente vietati, qualora siano utilizzati maldestramente, comportino situazioni di pericolo e che pertanto richiedano perizia nel loro impiego".

Il testo dell'atto pubblico ovviamente si conclude con le raccomandazioni ai proprietari di animali da affezione di vigilare sui propri "amici a quattro zampe" e alle famiglie di controllare che nessun bambino tocchi nemmeno per sbaglio oggetti inesplosi, che potrebbero costituire un serio pericolo.