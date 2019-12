Lavori al cavalcavia di Pegli e autostrade congestionate: ritardi fino a un'ora sulla tratta ferroviaria tra Ventimiglia e Savona

Ritardi per più di un'ora, questa mattina, sabato 28 dicembre, a causa dei lavori di messa in sicurezza del cavalcavia di via Martiri della Libertà a Genova-Pegli.

Gli interventi in provincia di Genova si stanno ripercuotendo su tutta la Liguria, soprattutto per quanto riguarda le linee da e per Milano. A questo si sommano episodi di convogli che, a causa della situazione di congestione sia autostradale sia ferroviaria di questi giorni, accumulano ritardi pur non transitando da Pegli, quindi senza un legame diretto con i lavori in questione.

La Regione Liguria ribadisce di avere allestito un "tavolo" con Rfi e con il servizio di mobilità Trenitalia, al fine di mitigare il più possibile i disagi. Tra le misure messe in atto per ovviare ai lavori a Pegli, si ricorda l'attivazione di bus sostitutivi sulla tratta da Albenga a Ventimiglia, due intercity e due Thello per 1200 posti complessivi sulla linea Milano-Ventimiglia via Alessandria e Savona e due servizi diretti Milano-Albenga (via Alessandria e Savona) attraverso Regionali Veloci.