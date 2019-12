Rocket Way: "Ottima collaborazione con il sindaco di Toirano per mitigare i disagi sulla telefonia a Carpe"

A seguito dell’articolo pubblicato ieri su Savonanews, nel quale il sindaco di Toirano lamentava disagi sulla telefonia fissa di Telecom in frazione Carpe, l’azienda Rocket Way tiene a precisare quanto segue:

“Dopo aver avuto notizia dei disagi che si sono registrati in località Carpe nei giorni scorsi, abbiamo contattato subito il primo cittadino Giuseppe De Fezza, per metterci a disposizione e cercare insieme di ovviare alla situazione.

Prosegue lo staff di Rocket Way: "Vogliamo ricordare che a Carpe non esiste solo l’infrastruttura fissa di Tim.

Rocket Way è, ad oggi, l’unico operatore wireless presente in questa frazione: un servizio per il quale ci siamo battuti e che abbiamo fortemente voluto, proprio per agevolare la cittadinanza di questa zona di Toirano.