Un altro weekend da "bollino nero" per le autostrade liguri. Si segnalano rallentamenti soprattutto dalle grandi direttrici del Nord Italia verso la costa.

Code pressocché ininterrotte dalle 10:30 di questa mattina (ora in cui si è riscontrato il picco massimo) fino alle 14:40 (ora in cui la situazione ha iniziato lentamente a defluire, salvo peggioramenti) dall'allacciamento tra la A10 Genova-Savona e l'allacciamento con la A26 per Gravellona Toce, fino all'allacciamento tra A10 Savona-Ventimiglia e A6 Savona-Torino.

Sulla A6, dalle 11:30 circa, rallentamenti dal casello di Altare fino allo svincolo per la A10 Savona-Ventimiglia.

Sulla A7 (Genova-Milano via Serravalle), sporadici rallentamenti soltanto attorno alle 13 tra Isola del Cantone e Busalla.

Ovviamente le code in autostrada di riflesso si sono percepite anche sulla Statale 1 via Aurelia, soprattutto tra Varazze e Savona, dove il traffico ha subito parziali rallentamenti.

Numerose le proteste dell'utenza sui social network: "Circa otto ore di percorrenza da Milano alla provincia di Savona. Circa lo stesso tempo che si impiegherebbe, compreso il check-in, per affrontare un volo aereo Milano-New York", è l'amaro commento di un automobilista.