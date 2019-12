Disagi all'alba di oggi, 28 dicembre, per un guasto delle linee Enel a Spotorno. Dalle 5:30 circa 600 utenze tra via Laiolo, via Puccini e limitrofe sono rimaste senza l'erogazione di corrente elettrica.

Rende noto il sindaco Mattia Fiorini: "Tutte le utenze dovrebbero essere state rialimentate. Ora Enel distribuzione procede con la sostituzione del cavo guasto. Se ci fosse ancora qualcuno senza corrente, dopo aver verificato che il contatore non sia staccato, chiamare il numero verde 803500".