Nella basilica di San Nicolò torna a esibirsi il "Pietra Ligure Gospel Choir"

Nell’ambito degli eventi natalizi promossi dal Comune di Pietra Ligure, domenica 29 dicembre, alle ore 16.00, nella Basilica di San Nicolò in Pietra Ligure, si terrà il concerto del gruppo “Pietra Gospel Choir”, corale gospel nata un anno fa e legata a doppio filo, come si può dedurre dal nome stesso, alla città di Pietra Ligure.

Nel 2018, infatti, il Comune dava il patrocinio per la nascita di un “Laboratorio Gospel”, pensato all'interno del progetto proposto dall' Associazione “Pietra Filosofale” e, in pochi mesi, si formava un gruppo che conta per ora 20 elementi. Il maestro di pianoforte Franco Muggeo e la maestra di canto Patrizia Borlotti, con la loro dedizione e passione, contano di far aumentare sempre più il numero dei coristi, facendoli crescere professionalmente. A tale proposito rimangono sempre aperte le iscrizioni al laboratorio, che ha lo scopo di insegnare ad usare correttamente la voce attraverso il metodo “Estill Voice Training”, basato sul mantenimento della buona salute delle corde vocali, di cui Patrizia Borlotti vanta un master.

Il “Pietra Gosplel Choir” domenica sarà accompagnato da musica dal vivo ad opera del maestro Franco Muggeo e da alcuni elementi dei “Livingospel”. Saranno eseguiti brani di gospel contemporaneo e traditional. Il gruppo pietrese, che ha debuttato l’anno scorso nella chiesa dell’Annunziata di Pietra Ligure proprio nel periodo natalizio, ha già all’attivo un discreto numero di concerti eseguiti nei Comuni limitrofi e in Comunità di anziani, dove ha sempre emozionato e coinvolto il pubblico grazie al canto gospel che esprime anche un atto di fede, come indica la parola stessa “gospel” che vuol dire Vangelo.

Il concerto nella prestigiosa Basilica di San Nicolò di Pietra sarà la prima loro esibizione “in grande” che siamo sicuri otterrà il successo di pubblico sperato.