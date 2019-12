Numeri sbalorditivi: il cimento loanese sfiora i 250 partecipanti (FOTOgallery)

Pubblico straripante sulla spiaggia di Loano per applaudire i numerosi (247) partecipanti al Cimento di Loano. Prima del tuffo, tanta musica per far ballare gli appassionati del tuffo pronti in costume da bagno, ballo utile al preriscaldamento, considerando la temperatura esterna di 13 gradi e quella dell'acqua di 14.

La giornata però è stata assolatissima e l'evento si è svolto con la massima allegria. Posa per la foto e via, in acqua. I partecipanti questa volta non si sono dimostrati tanto temerari come le altre volte. Non sono corsi a tuffarsi con decisione, sono entrati in acqua con dolcezza e progressività, però sono entrati.

Molta gioventù, molte belle ragazze e simpatici i travestimenti. Il più anziano l'83enne Arturo Arnone e il più giovane, di appena 2 anni, Cristiano Gallo. Il gruppo più numeroso, quello di Loano2 Village (40 persone).

Appuntamento domani a Spotorno, il 30 ad Albenga e il 31 a Pietra Ligure.