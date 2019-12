Nuovo traguardo per l'associazione "Presepe degli Abissi Albisola"

Si é riunita l'associazione senza scopo di lucro "Presepe degli Abissi Albisola" per festeggiare un bellissimo traguardo, seppur intermedio ma molto stimolante.



Infatti l'8 dicembre sono state immerse le statue, scala 1:1 della sacra famiglia del Presepe degli Abissi, tra le due Albisole, a 200 metri dalla riva. Oltre al San Giuseppe, creato a quattro mani dai Maestri Ylli Plaka e Ivan Cuvato, é stata posizionata la bellissima madonna realizzata dalla ceramista Laura Romano (modellata presso il suo laboratorio di ceramica creativa di piazza Martiri, a Savona, con l'aiuto di quasi 20 ceramiste sue allieve e cotta nel laboratorio Joeliz) e il Bambinello creato dalle sapienti mani del ceramista Rossello.

Le opere sono state realizzate in terra semirefrattaria di grande qualità, fornita dal produttore di argilla più apprezzato in Italia per la produzione di argilla: Cecchetto di Nove, in provincia di Vicenza.

Il gruppo si é riunito per una pizzata da Fiore ad Albisola Superiore: oltre alle colonne portanti dell'associazione Oreste De Rossi, presidente, e Flavio Beltrami segretario (impegnatissimi in ogni fase del progetto) e il vicepresidente Angelo Berlangieri, hanno partecipato gli artisti che hanno realizzato le opere, Diego Gambaretto direttore artistico del progetto, Elda Olin Verney (consigliere comunale savonese che ha dato una grande mano, sia nell'organizzazione degli eventi che per aver reperito fondi, fondamentali per la messa in posa delle statue), l'ingegnere Andrea Alessandri (esperto di crowdfounding) la consigliera di Albisola Superiore Enrica Verney, lo scrittore Antonio Rossello e alcune altre persone che hanno dato una grande mano come volontari.

Erano presenti anche alcuni maestri che in questi anni hanno dato lustro alle albisole:

Luigi Canepa scultore albisolese ma genovese di nascita, dalla personalità di spicco e dalla tecnica inconfondibile, ha frequentato i corsi di scultura e tecnica delle incisioni all´Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, si è impegnato in grandi opere monumentali, invitato da importantissimi enti di promozione artistica;

Carlo Sipsz, artista poliedrico, pittore, scultore e ceramista. Dal '57 diventa allievo dello scultore incisore Walter Kemmler, dal 1960 ha seguito un corso di disegno diretto dallo scenografo del Teatro Carlo Felice e dal ‘66 frequenta corso di scultura all’Accademia di Belle Arti di Genova. Nello stesso periodo partecipa a vari concorsi di pittura ottenendo riconoscimenti e premi. Nel 1980 apre il suo studio di ceramica ad Albisola. Sue opere pittoriche e scultoree si trovano in spazi pubblici nei comuni di Savona, Celle, Cogoleto, Genova; Alberto Toby pittore, scultore e ceramista di origini argentine, è insegnante di modellato e scultura presso la Scuola di Ceramica di Albisola Superiore. Nella sua manifattura realizza monotipi spesso ispirati ai temi della cultura di origine. Tra i riconoscimenti più prestigiosi, il premio al concorso internazionale di Gualdo Tadino (Perugia).

"Tantissimi artisti di grande livello" afferma il direttore artistico Diego Gambaretto " stanno manifestando la volontà di collaborare nel progetto del presepe degli Abissi. É per noi un grande onore avere l'appoggio di artisti che hanno dato tanto al nostro territorio a livello artistico. Sono felice di avere al mio fianco il maestro Ivan Cuvato e tutte le scelte saranno prese in stretta collaborazione con il direttivo del Presepe degli Abissi. In questo momento le mie priorità saranno realizzare finalmente il catalogo in omaggio ai 60 artisti partecipanti alla Mostra nel palazzo del Commissario, che avevano donato un'opera, e reperire i fondi per comprare una tonnellata di argilla da Cecchetto".

Prosegue Gambaretto: "Vorrei organizzare anche un concorso di idee per trovare artisti selezionati da tutta Italia, ma é molto impegnativo riuscire a farlo come vorrei, ovvero in maniera capillare almeno nel nord Italia"