Un ultimo weekend del 2019 ricco di eventi in provincia di Savona

Natale e Santo Stefano ormai sono passati, San Silvestro deve ancora arrivare. Questo ultimo weekend del 2019 per chi si trova a trascorrerlo in provincia di Savona, sia turista o residente, offre tanti spunti di divertimento e relax. Scopriamoli insieme.

ALBENGA – Al via il prestigioso Concorso Pianistico Città di Albenga. Le audizioni avranno inizio a partire dalla mattina del 28 dicembre presso l'Auditorium San Carlo, alle ore 09.45 circa, con la Prova Eliminatoria della Categoria Eccellenza (ragazzi dai 19 anni in su), che durerà tutta la giornata. In contemporanea al 4° piano di Palazzo Oddo, a partire dalle ore 10.45, avranno luogo le audizioni della sezione amatoriale che si concluderanno anch'esse nel pomeriggio. La mattina del 29 dicembre sarà la volta dei giovani, iniziando alle 09.00 di mattina con le audizioni della categoria B (bambini di 10 e 11 anni) per proseguire verso fine mattinata con i più giovani iscritti, ovvero con la categoria Pulcini (bambini di massimo 7 anni di età). Nel pomeriggio avranno luogo le audizioni della Prova Finale della Categoria Eccellenza, che decreterà il vincitore assoluto della 32° edizione del Concorso Pianistico. Il 30 si proseguirà sempre con le categorie giovanili. Il concorso si concluderà il 30 sera con il concerto e la premiazione dei vincitori. Per maggiori informazioni sugli orari è possibile visualizzare il calendario sul sito: www.concorsopianisticoalbenga.it.

ALBENGA – Il 28 dicembre alle 21 la Chiesa S.S. Annunziata di Bastia d'Albenga si illuminerà a festa per ospitare un concerto scintillante e suggestivo, ricco di brani della tradizione Gospel e Spiritual: protagonista il gioioso Sizohamba Gospel Choir, ben noto agli amanti del genere. Concerto, a ingresso gratuito e organizzato dall'associazione "BastiAMOci" di Bastia d'Albenga, con l'amichevole direzione artistica del soprano Anna Maria Ottazzi.

ALBENGA - Proseguirà per tutto il mese, con orario dalle 16 alle 19, presso la sede di piazza dei Leoni, la mostra di Natale organizzata dalla sezione di Albenga-Imperia del UCAI. Come da tradizione sarà una collettiva di tutti i soci che quest’anno ruoterà intorno all’ampio tema del Dio si fa uomo. Tema di ampio respiro, che riflette su tutto il concetto di cristianità.

ALBISSOLA MARINA - Sabato 28 dicembre, passeggiata E. Montale e centro storico, dalle ore 10.00 Christmas Golf in tu caruggiu, I° Trofeo di Golf nel centro storico aperto a bambini, neofiti e golfisti, a cura del Golf Club Albisola, in collaborazione con APS La Bella Brezza. Gara tipo Lousiana, a coppie, formate da un golfista più un neofita, a colpi alternati: un percorso caratteristico ricco di installazioni particolari e inconsuete all'interno delle quali si troveranno le buche dove fare centro. Con la partecipazione di numerosi sponsor e il patrocinio degli enti sportivi più rappresentativi, l'importo delle iscrizioni verranno devolute alla Croce Verde Albisola.

ALBISSOLA MARINA - Sabato 28 Dicembre, Chiesa Parrocchiale di Ellera, ore 21.00, Muxiche de Natale in tu Paise Musiche e canti della tradizione natalizia. Concerto di Federico Briasco (chitarra), Fabio Ghersi (chitarra), Silvia Schiaffino (flauto) con The Holly Jolly Christmas Band.

ALBISSOLA MARINA - Domenica 29 dicembre, Sede Associazione Nazionale Alpini, Corso Mazzini 42, ore 14.30 Tombolata della convivialità.

ALBISSOLA MARINA - Sabato 28 nella centralissima piazza Wifredo Lam tornano gli attesissimi Ambulanti di Forte dei Marmi. Sarà la festa dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19.

CAIRO MONTENOTTE - Sabato 28 dicembre alle ore 17,30 a Cairo Montenotte, nelle Salette “Arte & Cultura” di Via Buffa, 15 intervento di Bruno Barbero, non nelle note vesti di pittore ma quale studioso e animatore culturale, che parlerà di storia dell’arte: “Da Giotto al primo Rinascimento”. L’appuntamento è organizzato dalla Fondazione Bormioli. Ingresso libero.

CISANO SUL NEVA - Domenica 29 dicembre, alle ore 21, nella palestra comunale “Guido Comanedi”, canti della tradizione natalizia europea e americana, riproposti in arrangiamenti a sei voci e interpretati dai “Loneliest Ensemble Vocal”. Nell’ambito della serata, ad ingresso gratuito, sarà possibile acquistare, ad offerta minima di 7 euro, le nuove borracce del Comune di Cisano Sul Neva con il cui ricavato saranno finanziati progetti legati all’ambiente che l’amministrazione Niero concorderà con le insegnanti e gli alunni della scuola “G. Comanedi”.

FINALE LIGURE -Teatro: "ложь (menzogna)", testo drammatico sugli orrori della centrale di Chernobyl e tutto ciò che ne seguì negli anni a venire, di e con Andrea Walts, attore, autore e regista. L'appuntamento sarà nelle serate del 28 e 29 dicembre alle ore 21 al Teatro delle Udienze di Piazza del Tribunale a Finalborgo.

LAIGUEGLIA - Anche quest’anno apertura straordinaria del Santuario di Nostra Signora delle Penne a Laigueglia presso il promontorio di Capo Mele. Dopo il grande apprezzamento di critica avuto dai fedeli lo scorso anno verrà riproposto il presepe ambientato in una ricostruzione fedele e storica della Laigueglia di fine '700 realizzato dal maestro Paolo Zampiga e arricchito di nuove scene grazie anche all'opera di Domenico Colombatto, che ha ricostruito l'Oratorio della B.V.M. Della Concezione. La chiesa e relativo Presepe sarà eccezionalmente aperta nei seguenti giorni dalle 15:00 alle 17:00: a dicembre nei giorni 28, 29, 30 e 31 a gennaio nei giorni 4 e 5. Inoltre il giorno 28 dicembre alle ore 15.00 visita guidata al Santuario.

LOANO – Ricco programma per il weekend al Mercatino di Natale. Sabato 28 dicembre riscopriamo con gioia le tradizioni di una volta, come quella della pentolaccia, con i giochi e i laboratori della Associazione “Vecchia Loano”; Domenica 29 dicembre, una bella giornata di sport con le dimostrazioni e i laboratori del gruppo Overland Sport in collaborazione con Decathlon. Ricordiamo, oltre a questo ricco calendario di appuntamenti, anche gli eventi fissi che potete trovare nel Villaggio di Natale di Loano: la grande novità di queste feste 2019-2020, che sarà disponibile in tutti i giorni di apertura, è il viaggio virtuale nel Fantastico Mondo di Babbo Natale, una fantastica ed emozionante esperienza “immersiva” con visori 3D. Dal virtuale al reale, sarà possibile incontrare Babbo Natale per salutarlo, consegnargli la letterina e, posizionata al centro dei Giardini, naturalmente non potrà mancare la slitta, perfetta per un selfie un po’ speciale. Sabato apertura dalle 15 alle 19, domenica dalle 10:30 alle 19, ricca area food aperta tutti i giorni dalle 11.

LOANO – 29 dicembre ore 17, al PalaGarassini, “Loano Solidale Live Show 2019”, la tradizionale “festa solidale” promossa dal Comune di Loano e da Eccoci Eventi in collaborazione con il Comune di Boissano, il Comune di Toirano ed il Comune di Tovo San Giacomo e numerose associazioni del territorio. Sono partner dell'iniziativa il comitato loanese della Croce Rossa Italiana, Cirfood, Castigamatti Creative & Web Farm e Radio Onda Ligure 101.

LOANO – Appuntamenti musicali: Sabato 28 dicembre alle 18 nella chiesa di San Giovanni Battista a Loano andrà in scena il “Concerto di Natale”. Si esibiranno il soprano Melissa Briozzo ed il tenore Rino Matafù accompagnati da Fiorentino Serriello (tromba), Mattia Serriello (tromba) e Tiziana Zunino (organo). Presenta il maestro Andrea Elena. Ingresso libero. Sabato 28 dicembre, alle ore 21.00, nella biblioteca civica “Antonio Arecco” in Palazzo Kursaal, la selezione territoriale “Premio Folkest – Alberto Cesa 2020”, che rinnova anche per quest’anno la collaborazione con il festival friulano Folkest. La competizione vedrà in gara Amish Banda Folkloristica, Carlo Pestelli, Fooga & Nico. La serata sarà condotta dal giornalista Alfredo Sgarlato.

PIETRA LIGURE - Ormai è diventata una tradizione irrinunciabile: per il terzo anno consecutivo, nella splendida cornice del vasto viale della Repubblica, il 29 dicembre il Mercato Riviera delle Palme torna a Pietra Ligure. Dalle 8 alle 19 con vasta scelta, grande qualità, ottime offerte e un’area food con pescheria e farinata.

QUILIANO - Sabato 28 dicembre alle ore 10.00 a Quiliano si festeggia il 50° anniversario della Biblioteca Civica A. Aonzo presso la sala consiliare - piazza Costituzione. Sarà presente Anna Sarfatti autrice del libro "Che differenza c'è tra un libro e un bambino" che sarà donato a tutti i nati nel 2019.

SAVONA - La Corale Alpina Savonese organizza il proprio "Concerto del settantesimo", sabato 28 dicembre 2019 alle ore 21 nell'Oratorio dei SS. Giovanni Battista, Giovanni Evangelista e Petronilla (ex Gesuiti) in Via Guidobono a Savona. Il concerto, ad ingresso libero, è dedicato all'Associazione Amici del Centro Oncologico "Pietro Bianucci", che svolge un'importantissima attività a favore dei malati oncologici.

VARAZZE – Si chiama “Dai un calcio al bullismo” il torneo di calcio a 5 dedicato alla leva 2009, che si terrà dal 27 al 29 dicembre presso il Palazzetto dello Sport Città di Varazze. Le squadre saranno divise in quattro girone di quattro squadre e scenderanno in campo nei giorni del 27 e del 28 per le qualificazioni. Il 29 sarà la giornata delle finali, ma sarà anche un giorno importante perché ci sarà l’intervento della Prefettura proprio sull’argomento bullismo. A tutti i ragazzi verrà poi consegnato un braccialetto con scritto “no al bullismo” come ricordo del torneo.