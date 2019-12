Paita (Italia viva) su viabilità: "Giusto che si prenda le proprie responsabilità chi sta governando in Regione da cinque anni"

“Non c’è cosa più odiosa delle polemiche di fronte ad una situazione di disagio, e le eviterei volentieri anche oggi, ma Toti mi costringe a ricordargli alcuni semplici dati. Governa da 5 anni e non esiste una sola opera alternativa o ulteriore rispetto a quelle attuali che sia stata progettata dalla sua giunta.

Sono rimaste bloccate molte infrastrutture (per esempio Aurelia bis Spezia e Savona) durante il suo mandato di governo senza che muovesse un dito. Non è in grado di far sentire la sua voce con autorevolezza quando si tratta di programmare cantieri che aprono e chiudono a sua insaputa. Frana tutta la Liguria ma i soli interventi in corso sono quelli del governo Renzi”.