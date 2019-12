Le Guide Ambientali e il CEA Finale Natura: "Un ecoblitz per aiutare la nostra amata Varigotti"

Tutto pronto per il terzo "ecoblitz" delle Guide Ambientali Escursionistiche del Finale in collaborazione con il CEA (Centro di Educazione Ambientale) Finale Natura.

Ma che cos'è un ecoblitz?

Ce lo spiega nel dettaglio il fotografo e guida Carlo Lovisolo, tra i promotori dell'iniziativa: "Ci ritroveremo lunedì 30 dicembre alle 9 in Piazza Cappello da Prete a Varigotti per fare colazione al bar con le guide e per tracciare il punto su tematiche ambientali anche alla luce dei recenti drammatici eventi che hanno colpito la Nostra Amata Varigotti. Alle 9,30 avrà inizio il vero e proprio Ecoblitz con interventi di pulizia dalla plastica del Promontorio di Punta Crena e della spiaggia adiacente. Prevediamo per le 12,30 la fine dei lavori".

Gli organizzatori ricordano che i partecipanti dovranno essere in possesso di guanti da lavoro e firmare una manleva in caso di infortunio.

Tutti coloro che desiderassero partecipare o avere ulteriori informazioni possono chiamare Carlo (347 8900194) e Laura (339 2093889).