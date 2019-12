Piano di Sviluppo Rurale: procede l'iter della Regione. La sottomisura 8.3 dedicata a incendi boschivi e calamità

Sono state avviate con delibera di Giunta regionale le procedure di presentazione, per gli interventi di esclusiva competenza regionale, delle domande di sostegno e di pagamento relative alla Sottomisura 8.3 “Prevenzione dei danni cagionati alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici” del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020.

Gli aiuti relativi a questo bando sono riferiti esclusivamente alle tematiche di prevenzione incendi boschivi, ferme restando le ricadute positive sugli aspetti fitopatologici e di contenimento del dissesto idrogeologico che derivano dalla tutela del patrimonio forestale dagli incendi.

Le risorse finanziarie disponibili per il bando, del quale è beneficiaria la Regione Liguria, ammontano complessivamente a 13.105.000 euro.

Sono ammissibili le spese relative agli investimenti che attengono alle competenze che la legge e il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi attribuiscono esclusivamente alla Regione Liguria.

In particolare:

• spese per acquisto dei mezzi e delle attrezzature da utilizzare esclusivamente nelle fasi di previsione, prevenzione e monitoraggio degli incendi boschivi o di fenomeni di dissesto, ivi compresi gli aeromobili a pilotaggio remoto adeguatamente attrezzati;

• spese per investimenti connessi alla installazione e miglioramento di strutture e attrezzature per la previsione e il monitoraggio di incendi boschivi, ivi compresi radar meteorologici, nonché di reti di monitoraggio fitosanitario;

• spese per investimenti connessi alla acquisizione, installazione e miglioramento di apparecchiature per la comunicazione;

• spese generali e tecniche connesse agli investimenti di cui sopra fino a un massimo del 12% dei costi relativi agli investimenti strutturali e infrastrutturali, ridotti al 3% nel caso di meri acquisti.

Le domande di sostegno possono essere presentate entro 30 giorni dalla data di approvazione della delibera di Giunta in questione e devono essere compilate esclusivamente in modalità informatica tramite il portale SIAN.