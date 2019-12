L'irpino Dimitri Marotti è "il + bello d'Italia". E dal prossimo anno l'evento potrebbe tornare in Liguria

Si è conclusa la 40esima edizione nazionale del famoso concorso di bellezza maschile organizzato da Silvio Fasano di Alassio e prodotto da un comitato di giornalisti nazionali presieduti da Arturo Bascetta.

Dimitri Federico Marotti, 18 anni di Avellino, studente campione internazionale di Taekendò, ​ è il vincitore de «Il + bello d’Italia originale dal 1979» del 2019. Il successore di Gabriel Garko, Ettore Bassi, Giorgio Mastrota, Beppe Convertini e Simone Bonaccorsi è stato indicato da una giuria tecnica presieduta dal presidente provinciale del Coni, prof.Giuseppe Saviano, e da una giuria di esperti di moda, presieduta dal preside Pietro Caterini.​

il titolo Talento del 2019 è Edoardo Santini, 17 anni anni di Castel Fiorentino, attore emergente. Trionfano sport e recitazione.​

più bello boy 2019 è Luigi Notaro di 19 anni, studente di Saviano di Napoli, mentre terzo classificato è il marchigiano Christian Lombardi con il titolo “Modello 2019”.​ Infine Stanislao Borrelli di Ercolano, è uscito ancora vincitore come Testimonial della casa editrice ABE Napoli per il 2020 ex equo con Luca Nilo Uomo ideale d’Italia , mentre Simone Ferrante, 15 anni, è la mascotte dei più belli con il titolo “Under 16”.

Le prefinali e le finali si sono svolte presso il Grand Hotel Irpinia, ai piedi di Montevergine, fra l’attesa trepidante di centinaia di amici, parenti e curiosi accorsi a sbirciare i 24 finalisti nazionali provenienti da tutta Italia, .​

La passerella finale è avvenuta invece presso l’istituto tecnico agrario, dove la nazionale dei 12 finalisti dei più belli d’Italia era ospite in occasione delle celebrazioni del 140° anniversario dalla fondazione della scuola intitolata a uno dei padri della patria, “Francesco De Sanctis’, a seguito della pubblicazione del calendario storico prodotto da Arturo Bascetta Editore, di cui gli studenti sono stati figuranti speciali per un giorno, in occasione dei festeggiamenti del 30° anniversario della casa editrice di Via Mancini, fra le prime in Campania per produzione editoriale di libri.

Ora il concorso di bellezza maschile, nel suo titolo,. è stato rinforzato dall’aggiunta della dicitura “originale dal 1979”, poiché nel corso di svariati anni, dal 1984 in poi, sono sorte diverse imitazioni che non hanno nulla a che vedere con il concorso originale dei fratelli Fasano, iniziato appunto dal 1979.

E il titolo è : IL + BELLO D’ITALIA ORIGINALE DAL 1979”.

Dichiara il vincitore Dimiyri Marotti: "Sono Dimitri Federico Marotti ho 18 anni e vivo ad Avellino. Sono alto 188 cm . Sono uno sportivo , pratico il taekwondo, un'arte marziale dove si usano solo calci, io nel 2017 /2018 con la cintura rossa ho vinto il titolo italiano e due internazionali e numerosi regionali e interregionali. Per me è un onore rappresentare nel migliori dei modi la mia amata Irpinia. Nel tempo Libero amo andare in palestra e sfogarmi , perché in questo ambito sportivo capitano molte delusioni e grazie al taekwondo sfogo molto".

Silvio Fasano, dopo aver organizzato la Finale 2019 ad Avellino, riprende direttamente in mano l’organizzazione del Concorso IL + BELLO D’ITALIA (titolo che dal 2008 ha aggiunto la dicitura ORIGINALE DAL 1979 per distinguersi dalle ormai purtroppo numerose imitazioni).

"Avrei intenzione di riportare la Finale Nazionale qui nel Ponente Ligure, preferibilmente tra Diano Marina, Alassio, Loano" per far rivivere al concorso l’atmosfera che godeva negli anni di grande successo (79/95), prima che venisse a mancare il fratello Antonio nei primi d’ottobre del 1996.

"Dopo quell’anno, la manifestazione è emigrata in altre regioni, ma le finali nazionali più belle che hanno fatto storia sono state quelle svoltesi nel Ponente Ligure (Robert Briosschi nell’84 – Alessandro Ragazzini nell’85 – Giorgio Mastrota nell’88 – Enrico Mutti nel 1989 -Gabriel Garko nel 1991 – Ettore Bassi nel 1992 – Beppe Convertini nel 1993…), tant’è che gli organizzatori che ci scopiazzano si permettono (illegalmente) di citare questi nomi nel loro Albo d’Oro (vedere un manifesto apparso in Internet per iniziatiativa di uno di questi “bravi professionisti” dello spettacolo".

Da oltre 31 anni, infatti, “Il + bello d’Italia – concorso originale dal 1979”, non ha perso lo smalto ed è sempre rimasto il vero trampolino di lancio per giovani talenti che poi hanno sfondato nel mondo dello spettacolo, della moda, del cinema e anche della televisione. Un concorso di bellezza per "machi", ideato dai fratelli Antonio e Silvio Fasano nel 1979 quando ancora non esisteva una manifestazione che vedeva sfilare sulle passerelle dei locali "in" della Riviera Ligure e quindi del resto d'Italia. E' stato proprio Il + Bello d’Italia, quello dei fratelli Fasano, originale dal 1979 (ormai purtroppo scopiazzato e plagiato da altri che ne vantano la paternità ndr) a lanciare nomi di ragazzi poi diventati famosi come Giorgio Mastrota, Enrico Mutti, Rocco Bellanova, Dario Oliviero (ora noto col nome di Gabriel Garko), Ettore Bassi, Beppe Convertini, Raffaello Balzo (gli scopiazzatori si autoconferiscono illegittimamente anche questi personaggi usciti dal concorso dei f.lli Fasano).



"Con soddisfazione -dice il patron della manifestazione Silvio Fasano- oggi li ammiriamo nelle loro performances artistiche in pièces televisive importanti. Altri che non sono divenuti famosi, si sono affermati nella vita con diverse professioni e ogni tanto rivedendoli ci riempiono di soddisfazione. Nel 1996 dopo la scomparsa di mio fratello Antonio, al quale viene sempre dedicata la fascia del Talento, sono stato affiancato dalla figlia Daniela Fasano".

L'intuizione di Silvio Fasano è stata comunque grandiosa: lui che ha seguito le orme del padre fotografo per approdare alla carta stampata, quindi alle agenzie di stampa, alle riviste e a settimanali è infine approdato al mondo dello spettacolo con questo concorso vincente e al proposito ci dichiara: "Con mio fratello Antonio sin dagli anni 60 ci si divertiva ad organizzare concorsi di miss, ma quando alla fine degli anni 70 le femministe iniziavano a contestare la parte effimera della vita femminile (concorsi di bellezza, moda), io e mio fratello Antonio insieme ad un organizzatore torinese, Rudy Valli, pensammo di dare una risposta al clima del momento, ideando un concorso di bellezza riservato agli uomini, con un titolo anche provocatorio: Il + Bello d'Italia e fu immediatamente un grande successo. Alle serate di selezione accorrevano un mare di ragazze che si divertivano in quei momenti a stare dall'altra parte della barricata e per una volta essere loro ad eleggere una bellezza maschile. Il successo enorme che ebbe il concorso, come fatto di costume, provocò inevitabilmente un grande interesse da parte dei media. Ora il concorso è un successo molto imitato da altre organizzazioni”.