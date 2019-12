Infometeo: cielo sereno e temperature in calo (ma per poco)

L’ultima domenica di questo 2019 trascorrerà, secondo le previsioni di Limet, con tempo stabile e soleggiato sulla Liguria e gran parte del Nord Italia in un clima un poco più freddo a causa di infiltrazioni di aria fredda dai quadranti orientali. Il vasto promontorio anticiclonico, esteso dal Nord Africa alla Scandinavia, ha di fatto interrotto il flusso perturbato atlantico garantendo tempo stabile e asciutto sulle nostre zone. Nel contempo aria più fredda scorre sul suo bordo orientale ad alimentare una figura di bassa pressione sui versanti adriatici centro-meridionali italiani con fenomeni nevosi fino a bassa quota. Le regioni settentrionali vengono soltanto lambite dall'avvezione fredda con un deciso calo delle temperature, rientranti nelle medie del periodo, anche sulla Liguria, calo che però sarà di breve durata.

Lungo la fascia costiera le temperature minime si sono attestate tra i 4 e i 9/10°C delle località più miti. Nelle zone interne del settore marittimo valori compresi tra 2 e 4°C mentre nei versanti padani valori diffusamente sottozero con temperature comprese tra lo 0 e i -6°C dei fondovalle. Zero termico in montagna sceso intorno ai 1200 metri. Anche nella prossima notte le temperature minime rimarranno stabili su questi valori per cui raccomandiamo prudenza per chi si troverà a percorrere strade e autostrade soggette a gelate anche dovute alla presenza di acqua sul tracciato dopo le abbondanti piogge delle ultime settimane.

L’evoluzione del tempo per la giornata odierna ma soprattutto per gli ultimi giorni di questo 2019 vedrà ben pochi cambiamenti. L’alta pressione continuerà a mantenere il tempo stabile e soleggiato sul Nord Italia con le temperature che, a partire dal 31 tenderanno a risalire a causa dell’interruzione dell’afflusso di aria fredda da est. Soltanto nei fondovalle durante la notte e al primo mattino avvertiremo ancora un pò di freddo ma intanto aria più mite affluirà in quota con lo zero termico che ritornerà su valori ben poco invernali. Anche le temperature massime lungo le riviere torneranno a riportarsi su valori decisamente miti in concomitanza con l’inizio del nuovo Anno. Per l’inverno, il grande assente di questo 2019, l’attesa continua.