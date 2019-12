Albenga: musica in tutte le piazze nella notte di San Silvestro e si prosegue anche l'1 col "Capodanno rock"

Tutto pronto per "Albenga New Year's Circus", il capodanno di Albenga.

Ecco il programma per la notte del 31 dicembre:

- dalle 18:00 alle 21:30 musica ad accompagnare le proposte delle attività nelle piazze del centro storico (Piazza San Domenico: Santi Pollastri live - Piazza Rossi: Troublemakers live - Piazza delle Erbe: Ma Nu dj-set).

- dalle 22:00 si attende la mezzanotte tutti insieme in Piazza del Popolo, ballando fino a tardi.

Sul palco:

Free Shots swing & electroswing live band! (8 elementi sul palco che conquistano il pubblico grazie a un sound fresco mescolato con la reinterpretazione del pop contemporaneo e shakerato con l'energia dello swing moderno dalle tinte energiche e spensierate). Dopo il live, Madsoundsystem dj-set.

Evento a cura di Riviera Gang Crew, Rock'n'Roll Robots, La Taberna del Foro, Twenties Cocktail Club, Piccolo Birriciccio, Signor G, Bakedandco, Caffè Letterario Ai Giardinetti.

Mercoledì 1 gennaio:

Dalle 17.00 Primo dell'anno in Rock - Best off degli anni 60/70

"Superband" Primo dell'anno in Piazza - Piazza del Popolo (con Giorgio Usai dei NewTrolls , Freddy Vandresi dei Delirium ex Formula 3, Enrico Bianchi Gens ex Formula3, Paolo Ballardini, orchestra RAI dei Migliori Anni).