Limone, a Capodanno grande festa in piazza in sicurezza senza vetro, lattine e petardi

Anche quest’anno a Limone Piemonte il Capodanno si festeggia in Piazza del Municipio, con un grande party a cura di Radio 105 che si svolgerà in sicurezza, senza vetro, lattine e fuochi d’artificio.

Il programma prevede animazione a partire dalle 22, con la selezione musicale dei dj resident Scarica e Marzi e con l’intervento dellaconduttrice di Rai Sport Barbara Francesca Ovieni.Dalle 23 saliranno sul palco anche i dj Spyne e Matt Joe, che si alterneranno con il loro spettacolo distribuendo gadget al pubblico, fino al grande countdown con tutti gli artisti e al brindisi di mezzanotte. La serata, poi, proseguirà con musica e animazione live fino a notte fonda.

Per garantire che i festeggiamenti possano svolgersi in sicurezza, l’Amministrazione comunale ha pubblicato un’ordinanza di divieto di vendita, somministrazione, detenzione e consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine, di accensione di fuochi di artificio, petardi o qualsiasi tipologia di botti, su tutto il territorio comunale dalle 20 del 31 dicembre 2019 alle 8 del primo gennaio 2020.

Non si potranno, quindi, accendere e lanciare artifici pirotecnici e i gestori degli esercizi pubblici dovranno vigilare affinché gli avventori non escano nelle vie del paese con recipienti di vetro e lattine in mano per evitare condizioni di pericolo derivanti dal loro abbandono o dalla frantumazione. Sarà permesso, invece, l’utilizzo di contenitori di carta o di plastica.

Tra i divieti previsti dall’ordinanza, vi è il trasporto nel centro storico e nell’area di svolgimento della manifestazione di bombolette spray, bevande alcoliche di gradazione superiore a 21°, borracce in metallo, droni ed aeroplani telecomandati, armi, veleni, sostanze nocive e stupefacenti.

Per i trasgressori è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, che varia da un minimo di 100 euro a un massimo di 500 euro, oltre al sequestro del materiale impiegato per commettere la violazione.

“Auguro a tutti i nostri ospiti che decideranno di trascorrere la sera del 31 dicembre a Limone, onorandoci con la loro presenza, un 2020 ricco di felicità e soddisfazioni, con la speranza che tornino a festeggiare con noi anche il prossimo Capodanno” ha commentato il sindaco di limone Massimo Riberi.

Ad anticipare il veglione di fine anno sarà come di consueto la Fiaccolata dei maestri della Scuola Sci Limone, in programma per lunedì 30 dicembre.A partire dalle 20.30 a Quota 1.400 Andrea Caponnetto e la “MovinOn Family”, insieme al team di “Spettacolo per passione”, scalderanno il pubblico con la loro energia dalla postazione musicale allestita a fianco della partenza della seggiovia Morel. Musica e divertimento faranno da prologo all’emozionante spettacolo con il fuoco del Gruppo Calidè. Alle 21.15, poi, partiranno i cento maestri della Scuola Sci, che illumineranno la pista della Cresta andando a formare un serpentone luminoso. La Fiaccolata si potrà ammirare in tutta la sua bellezza a monte del parcheggio di Quota 1400, tra la partenza della seggiovia Morel e la biglietteria della Riserva Bianca. Al termine verranno offerti cioccolata calda e vin brulè a tutti gli spettatori.

Per info: Ufficio Turistico di Limone (tel. 0171/925281).