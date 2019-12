Lunardon e Rossetti (Pd): "Toti in ritardo, avrebbe dovuto incontrare Aspi 15 giorni fa per evitare il collasso autostradale"

"C’è poco da fare dell’ironia – dichiarano Giovanni Lunardon e Sergio Rossetti, rispettivamente capogruppo e consigliere Pd in Regione Liguria – ed è la situazione a non consentirlo. Il presidente Toti arriva sempre un minuto dopo che è scoppiata l’emergenza, mai in anticipo. Buona parte dei lavori che hanno causato il blocco del traffico in questi giorni erano programmati da tempo.

Si sapeva quando sarebbero stati eseguiti e nessuno ha fatto in modo che non si sovrapponessero. Il riferimento è sia alla sostituzione delle barriere fonoassorbenti sia ai lavori al sovrappasso ferroviario di Pegli. Ci sono poi casi che sembrano addirittura dimenticati come la frana sull’Aurelia tra Voltri e Arenzano, che obbliga al senso unico alternato e quindi ai semafori. E’ ridicolo che Toti incontri l’amministratore delegato di ASPI lunedì prossimo: doveva farlo quindici giorni fa, per evitare i collasso.

Mai una volta che metta tutti gli attori intorno a un tavolo per minimizzare i disagi alla cittadinanza. Se non è capace di interloquire con questi soggetti si faccia da parte, per il bene della Liguria".