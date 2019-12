Calizzano, il sindaco Olivieri: “Limitare al massimo l’uso dei botti di Capodanno”

“Cari calizzanesi, amici di Calizzano e graditi ospiti in queste festività, con l'arrivo del Capodanno vorrei fare mio e nostro il consueto invito ricevuto dal Prefetto circa l'uso corretto dei prodotti pirotecnici e dei "botti di fine anno". Il mio personale invito è rivolto a tutti, nel rispetto dell'uso consapevole di questi prodotti, che possono provocare danni fisici e negative conseguenze quando impropriamente manipolati, per bambini, ragazzi e adulti”. Questo l'appello del sindaco di Calizzano Pierangelo Olivieri per finire in serenità e sicurezza il 2019.

“Nondimeno sono motivo di disturbo della quiete agli abitanti, specie bambini e anziani, oltre che a procurare panico negli animali e non solo in quelli domestici, questi ultimi anche grande patrimonio delle nostre attività e tradizioni”. “Mi rivolgo dunque al senso di responsabilità, civico e di rispetto di tutti noi, invitando quindi a limitare al massimo l'utilizzo dei botti, in maniera assoluta vicino alle abitazioni ed ai borghi, privilegiando l'impiego di prodotti meno pericolosi, ma ugualmente festosi su tutto il nostro territorio”.

“Con l'occasione approfitto per augurare a tutti noi una buona e serena fine 2019 ed un prospero 2020, benedizioni per progetti, aspettative e desideri. Il meglio per tutti noi” conclude il primo cittadino Olivieri.