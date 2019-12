Datameteo, le previsioni per i prossimi giorni

Un'area di alta pressione interessa il Nord Ovest assicurando condizioni di tempo stabile per fine anno. Le inversioni termiche, con freddo umido sulle pianure, più mite a media ed alta quota la faranno da padrone con nuovo aumento delle temperature. Per i primi giorni dell'anno ancora previsto un promontorio di alta pressione sull'Europa occidentale con le correnti atlantiche di fatto bloccate e con esse le precipitazioni.

Attenzione a possibili valanghe o slavine sui settori montuosi con i versanti più esposti all’insolazione

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi Lunedi 30 dicembre

Cielo nuvoloso con nubi basse o nebbia sulle pianure , venti deboli in pianura moderati da Sud Ovest in montagna Venti moderati da Nord Ovest al mare. Temperature in pianura massime intorno 4/9°C, minime -1/4°C, al mare massime intorno 9/12°C, minime 5/6°C

Domani San Silvestro e mercoledì 1 gennaio 2020

Più soleggiato venti deboli in pianura moderati il giorno di Natale in montagna. Venti moderati da Est al mare Temperature in pianura massime intorno 9/10°C, minime 0/1°C, al mare massime intorno 13/14°C, minime 6/7°C

Da giovedì 2 gennaio 2020

Ancora condizioni di alta pressione con cieli sereni e temperature sopra la media del periodo eventi in rinforzo al mare e sui settori alpini

Previsioni locali

Cuneo

Savona

