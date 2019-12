Graduatorie di II e III fascia: utili consigli e un prezioso supporto da eCampus Albenga

Le graduatorie di Istituto di II° e di III° fascia costituiscono una delle tre modalità di reclutamento degli insegnanti in Italia: II° fascia, relativa a docenti abilitati iscritti alla graduatoria ad esaurimento; III° fascia, relativa a diplomati o laureati che, però, non possiedono l’abilitazione e, dunque, non iscritti a nessuno delle graduatorie;

Nel 2020 verranno aggiornate le graduatorie di Istituto di II° e III° fascia, da cui i dirigenti scolastici possono attingere per le supplenze annuali e temporanee. Tutti coloro dunque che posseggono una laurea magistrale possono presentare domanda per iscriversi alle graduatorie d’Istituto di III° fascia.

Il decreto “Milleproroghe” datato dicembre 2016 ha stabilito che sarà ancora possibile iscriversi in III° fascia delle graduatorie di Istituto con il solo titolo di Laurea, purchè il titolo abbia i requisiti per l’accesso alle classi di concorso. Ovviamente non esiste ancora una data precisa e il relativo bando, di certo però rimane sempre meno per maturare il punteggio con i servizi di formazione idonei.

La maggior parte dei corsi, per quanto riguarda questo tipo di certificazioni, si sviluppa online ed è di autoapprendimento.

Nello specifico parliamo di un limitato gruppo di certificazioni riconosciute dal MIUR Ministero dell’Istruzione e valide per accertare le competenze nell’utilizzo del PC (Eipass User 7 e Pekit Expert), uso del Tablet (corso avanzato di 300 ore sull’uso didattico del tablet), della LIM (corso avanzato sull’uso didattico della LIM), certificazione della lingua inglese LRN nei vari livelli B1/B2 e C1 che permettono di maturare punteggio per i titoli di accesso. Elaboriamo insieme un percorso in base al loro piano di studi e cerchiamo dunque la soluzione migliore per l’aumento del loro punteggio. Si tratta di certificazioni spendibili ai fini del riconoscimento di crediti formativi e valida in ogni ambito, istituzionale o privato, in cui si richieda un accertamento delle competenze nell’utilizzo del Pc, Tablet, Lim e certificazione lingua Inglese.

Questo va a sommarsi ai 24 CFU che risultano un requisito indispensabile per partecipare al concorso docenti 2019. Serve dunque aver conseguito almeno 24 crediti formativi nei settori antropo-psico-pedagogici e nelle metodoligie didattiche.

Chiunque voglia intraprendere la professione di insegnante, a qualsiasi livello di istruzione, deve necessariamente possedere i 24 crediti formativi previsti dal Miur, ad esclusione dei docenti abilitati e dagli stessi, che alla pubblicazione del bando di concorso, abbiano alle spalle almeno tre anni di servizio.

Sede eCampus Albenga: Regione Bagnoli, 39 (accanto a centro commerciale Le Serre) – III piano, interno 28. Telefono 0182.55.15.72 – ecampusalbenga@gmail.com