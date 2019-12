Savona avrà il suo nuovo polo crematorio: l'avvio entro l'inizio del 2021

Con una determina di giunta il comune di Savona ha prorogato nuovamente la gestione ad Ata del polo crematorio di Zinola fino al 31 dicembre del 2020.

Intanto nel nuovo anno inizieranno i lavori per il nuovo polo da parte di un Consorzio di imprese che si sono aggiudicate il bando per il project financing che prevede un intervento da 2 milioni e 200mila euro per la progettazione, realizzazione e gestione.

L’area interessata riguarda la riqualificazione di volumi esistenti ad oggi utilizzati come magazzini, spogliatoi, officine che verranno trasformati in una sala del commiato, uffici, servizi igienici e il volume dell’area tecnologica (zona in cui saranno presenti i due forni) oltre a un ulteriore spazio dedicato a un magazzino.

Entro il primo semestre del 2020 inizieranno i lavori che si concluderanno per la fine dell'anno, l'inizio del 2021.