Un capodanno 2020 senza botti anche a Borgio Verezzi

Anche Borgio Verezzi si allinea ai tanti Comuni che nelle ultime giornate stanno prendendo provvedimenti per limitare l'uso di petardi ed altro materiale pirotecnico durante il capodanno.

Questa mattina la giunta guidata dal sindaco Dacquino ha infatti emesso l'ordinanza che vieta dal 31 dicembre al 2 gennaio l'utilizzo di "articoli pirotecnici di qualsiasi categoria, specie e tipo, nelle aree a maggior densità abitativa del territorio comunale di Borgio Verezzi, nonché in caso di assembramento di persone", ma non solo.

L'amministrazione ha scelto di prendere provvedimenti direttamente alla base, vietando la vendita degli articoli di categoria F4, definiti come professionali, e di alcuni tipi di petardi, come i famigerati "Cobra", "Lupo 26", "Black Thunder" e simili, oltre ad alcune tipologie di razzi.

Un'iniziativa presa non solo per tutelare l'incolumità delle persone e degli animale, ma anche per evitare "incendi di vegetazione in ambito urbano, viste anche le condizioni meteo e climatiche che potrebbero comportare, per il periodo di fine anno, una scarsa presenza di precipitazioni".