Una "Storia d'amore" sulle tv Mediaset per il "Feroce" Radini di Albenga? (VIDEOintervista)

Che i Fieui dei Caruggi di Albenga siano stati spesso ospiti di numerose trasmissioni televisive di livello nazionale è fatto ormai acclarato.

Che, grazie alla storica amicizia con Antonio Ricci, una delegazione dei "Fieui" faccia almeno una comparsata all'anno a "Striscia la Notizia", per parlare dei suoi grandi eventi culturali e di solidarietà (Ottobre De Andrè, CorriAmo la Fionda, Premio Fionda di Legno, solo per citare i più famosi) è risaputo.

Ma che uno dei "Pilastri" dei Fieui di Caruggi stia per diventare "il nuovo Alain Delon di Albenga" (come è già stato soprannominato) in veste di "seduttore" in un programma televisivo, sarà vero o è una bufala?

Stiamo parlando di Gianfranco "Feroce" Radini, che (ammesso e non concesso che tutto ciò sia vero) dovrebbe andare in onda a gennaio a "Uomini e donne" di Maria De Filippi sulle reti Mediaset.

Lui dice che non voleva partecipare ed è stato uno scherzo dei suoi "Amici di fionda" (parafrasando gli "Amici di Maria De Filippi") che lo avrebbero iscritto a sua insaputa.

C'è chi sospetta che invece non sia vero nulla e sia "lo scherzone di fine anno" dei "Monellacci" più simpatici di Albenga.

Fatto sta che, per sostenere il Feroce Radini nella sua avventura televisiva, è già nato un fan club con tanto di magliette che riproducono il volto della sua presunta spasimante, di nome Gemma.