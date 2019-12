"Ciao fratello": uno striscione in piazza a Pietra Ligure per dire addio al "guerriero" Cico Zerbini

Erano in tanti, tantissimi, tanto da gremire non solo tutta la Basilica, ma anche gran parte della piazza, coloro che quest'oggi non sono voluti mancare nel giorno dell'ultimo saluto a Gianmario Zerbini, per tutti "Cico". Il guerriero pietrese, tre volte campione del mondo di kickboxing nella categoria dei medio-massimi, ma anche roccioso difensore del Pietra Ligure Calcio negli anni '90, si è spento lo scorso 28 dicembre: una notizia che ha sconvolto la comunità locale e non solo.

Ad appena 48 anni, infatti, "Cico" lascia la mamma Emilia e la figlia Vittoria: era inoltre il nipote dell'ex sindaco Dario Valeriani. Ad accompagnarlo nell'ultimo viaggio, i colori biancazzurri della locale squadra di calcio (da lui vestiti per 221 volte nell'arco di 11 stagioni vincendo il campionato di Prima Categoria nel 1993/'94) e il rossoblu del suo amato Genoa, lo stesso rossoblu della gradinata nord dalla quale negli ultimi giorni ha ricevuto tantissimi attestati di stima e di affetto. Presenti anche numerosi esponenti del tifo organizzato della Reggiana.

Ma è soprattutto nelle arti marziali che Zerbini è passato alla storia, non solo come atleta ma anche come allenatore, in numerose società sportive e palestre del comprensorio loanese e pietrese. Come già anticipato è stato per tre volte campione mondiale di kickboxing (l'ultima volta nel 2011), ma nel suo palmares ci sono anche 5 titoli italiani e l'alloro europeo di full contact. Diversi, inoltre, gli atleti di alto livello da lui allenati.

Tra questi Vittorio Iermano: "Mi hai cresciuto, mi hai sempre dato il tuo appoggio, da quando 20 anni fa vidi il primo tuo incontro e mi presentai il lunedì nella tua palestra, cicciottello e pieno di buona volontà e ti dissi: 'io voglio combattere' - le parole del guerriero napoletano - Da allora un legame fraterno ci legò, ci sei sempre stato per me, mi hai sempre accompagnato ad ogni incontro, anche attraversando l'Italia in un giorno per esserci per quei 9 minuti, perché tu da solo non mi potevi lasciare. Sei diventato parte della mia famiglia, hai vissuto i miei lutti e festeggiato i Natali al mio tavolo. Tu eri il 'Primogenito'. Oggi ho perso un fratello. Hai lasciato dentro il mio cuore un grande vuoto. 'Terrone' mio questo non dovevi farmelo".

"È stata una vera bandiera di questa società - l'omaggio di Claudio Faggiano, presidente del Pietra Ligure Calcio - la sua perdita ha toccato in maniera profonda la società in ogni sua componente".