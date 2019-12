ULTIM'ORA: chiusa la A26 nel tratto tra Masone e il bivio A26/A10

Non c'è pace per le autostrade liguri: da pochi minuti è infatti segnalata la chiusura della A26 nel tratto tra Masone e il bivio A26/A10 (in direzione sud) a causa di materiali dispersi sulla carreggiata (così riferisce il sito autostrade.it).

Secondo le prime voci, si ipotizza che possa essere crollato un pezzo della parete superiore della galleria. Non si segnalano mezzi coinvolti o persone rimaste ferite.

---

AGGIORNAMENTO 19.04 : il casello di Masone in entrata è chiuso al traffico in entrambe le direzioni per Materiali dispersi.

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra Masone de il bivio per la A10 Genova-Savona in direzione Genova, si è resa necessaria la chiusura del tratto per agevolare il recupero di materiali dispersi in carreggiata all'interno della galleria Bertè. Al momento si registra 2 km di coda.

A tutti i veicoli si consiglia di percorrere la Diramazione Predosa-Bettole e successivamente la A7 Serravalle-Genova.Mentre i veicoli leggeri che si trovano oltre il bivio per la Diramazione Predosa-Bettole, devono uscire obbligatoriamente a Masone e possono proseguire attraverso la Strada Provinciale 456 del Turchino.

Sul luogo dell'evento sono presenti: il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale ed i mezzi d'opera.

"Ho appena contattato la centrale operativa della Polizia stradale di Genova e non ci sono dubbi, dallla galleria della A26 dopo Masone in direzione Genova si è letteralmente staccato un pezzo di soffitto. L'ennesimo, incredibile disastro che, solo per miracolo, non ha provocato vittime. Ora basta, la misura è davvero colma. Non possiamo pagare per l'incapacità di chi dovrebbe gestire questa tratta autostradale!". Lo scrive, su Instagram, il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera, il ligure Sergio Battelli.

---