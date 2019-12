L'Orchestra Bartolomeo Bruni protagonista del "Concerto di Capodanno" a Finalborgo

Finalborgo ancora una volta ospita il concerto di inizio Anno all'auditorium di Santa Caterina alle ore 11.00 con l'Orchestra Bartolomeo Bruni.

L'orchestra, intitolata al violinista e compositore cuneese Antonio Bartolomeo Bruni, è stata fondata nel 1953 dal Maestro Giovanni Mosca Nei suoi quasi sessant'anni di attività l'Orchestra Bruni ha eseguito oltre 1.400 concerti. Il repertorio dell'Orchestra spazia dal Barocco al Novecento, dalla musica cameristica, sinfonica, operistica a quella moderna.

Fiore all'occhiello dell'attività concertistica è da trentadue anni il celeberrimo Concerto di Ferragosto, trasmesso in diretta su tutto il territorio nazionale e in molti paesi esteri dalla Rai.

IL CONCERTO

Il concerto avrà in programma, come nelle precedenti edizioni, alcune tra le più celebri pagine della musica classica e moderna. Verranno eseguite composizioni di Rossini, Strauss, Mozart, Lehar, ma anche brani resi celebri da Frank Sinatra, Liza Minnelli e Carosone, arrangiate per orchestra classica dal

Maestro Fiaschi Le voci soliste che si esibiranno accompagnati dall’orchestra Bruni, sono il Soprano Antonella Fontana e Il Baritono Bruno Pestarino, già’ molto apprezzati in precedenti edizioni.

Come da anni alla direzione del concerto ci sarà il maestro Maurizio Fiaschi.

Ingresso libero.

L'evento è stato organizzato dal Comune di Finale Ligure.