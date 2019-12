Rossetti (Pd): "Ardenti attacca la legge antidiscriminazione, ma non vuole guardare la realtà"

"Leggo – dichiara Sergio Rossetti, consigliere Pd in Regione Liguria - la reazione del collega Paolo Ardenti sulla proposta di impegnare fattivamente la regione su una legge antidiscriminazione. Le dichiarazioni sembrano più di uno sconfitto che di un legislatore".

"Le leggi non si fanno se urgenti, ma se giuste. Ardenti non credo sia preoccupato delle discriminazioni, da uomo non si occupa di quelle che riguardano le donne, da leghista non teme si subiscano per il colore della pelle come denunciano le famiglie adottive dei bimbi nati nel sud del mondo, e non legge i giornali. Solo due giorni fa è stato denunciato il comportamento di persone che in un ristorante non hanno voluto pranzare con alcuni disabili".

"Se non vuole confrontarsi su questi temi, non accampi la scusa dell'autostrada bloccata. Che non c'entra niente. Lombardia Veneto e Piemonte sostengono tali politiche finanziando la rete di associazioni che in Liguria sono in stretto rapporto con i ministeri: mai che si riesca a copiare qualcosa di buono" conclude Rossetti, consigliere Pd Regione Liguria.