290 coraggiosi per la 27^ edizione de "L'Ürtima Ciumba", il cimento invernale di Pietra Ligure

Erano 290 i coraggiosi che si sono riuniti questa mattina in spiaggia per partecipare alla 27^ edizione de "L'Ürtima Ciumba", il cimento invernale di Pietra Ligure. Un pallido sole e un mare abbastanza calmo hanno così fatto da scenario al tuffo dei temerari bagnanti, organizzato come di consueto dai bagni Giardino.