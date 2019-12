Cairo, gli auguri del sindaco Paolo Lambertini per il nuovo anno

"Un altro anno sta terminando. Un anno di esperienze che, nel bene e nel male, hanno arricchito tutti e hanno insegnato qualcosa in più che possiamo portare con noi nell’anno che sta per iniziare. Ci guida la consapevolezza che gli eventi e le scelte di ogni giorno, di ogni anno, fanno crescere conoscenza e competenza per andare avanti con la determinazione e la convinzione di poter fare meglio dell’anno passato" commenta il sindaco di Cairo Montenotte Paolo Lambertini.

"Il 2019 si chiude con una notizia importante per il nostro comune: il nuovo bilancio approvato entro la fine dell’anno. Nella storia del comune di Cairo questo non succedeva da molti anni e il merito va dato senz’altro agli Uffici che si sono prodigati per ottenere questo importante risultato. Approvare il bilancio entro l’anno è un ulteriore segnale, oltre che di efficienza, anche di massima attenzione, da parte di tutti, alla gestione delle risorse pubbliche".

"Colgo pertanto l’occasione per ringraziare tutte le persone che lavorano negli uffici comunali per aver ottenuto questo importante risultato a beneficio di tutta la collettività. Pertanto, aspettiamo e accogliamo il 2020 con fiducia e con la convinzione di poter realizzare le nostre aspettative personali, sociali e professionali, per fare ancora crescere con orgoglio la nostra bella e vivace città. L’unità di intenti e di azioni verso chi vive situazioni di difficoltà, deve essere sempre elemento portante per continuare a essere una comunità vera e attenta in cui tutti partecipano e vivono - conclude - Questo è l’augurio che Sindaco e Amministrazione rivolgono in modo sentito e sincero a tutti i cairesi".