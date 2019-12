Danni maltempo, 610mila euro in somma urgenza a Vado: 180mila solo per la passeggiata a mare

Gli altri interventi da mettere in atto sul territorio si concentrano sulla rimozione della frana in via Grillo (20mila euro) e in via Rossini e la messa in sicurezza (102mila); il ripristino della transitabilità di Via dei Tedeschi in prossimità del Rio delle Rive; la messa in sicurezza dello sbocco a mare del Rio Cappella (47mila); la stabilità dell’argine del torrente Segno in corrispondenza della piazza della chiesa di S. Ermete (46mila); il ripristino della transitabilità di Via Termi (90mila) e la messa in sicurezza della frana di Via Pertinace (25mila).