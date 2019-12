Pietra, chiude lo storico negozio di parrucchiere "Gino e Piero". Il sindaco De Vincenzi: "Buona pensione"

Vanno in pensione Luigi Macarro e Pietro Calcagno e, con loro, chiude i battenti la storica attività di parrucchiere/barberia che da più di quarant’anni è punto di riferimento per generazioni e generazioni di pietresi che qui, fedeli nel tempo, si sono affidati alle mani sapienti di Gino e di Piero, uno dei sodalizi più riusciti della storia delle attività commerciali pietresi.

Un’accoppiata vincente e duratura che per quarantatre anni ha dato anima e corpo a questa attività che con il tempo è diventata una vera e propria “istituzione”, punto d’incontro e ritrovo per clienti e amici, pietresi e non, che tra un taglio di capelli e l’altro si sono scambiati chiacchiere, sorrisi, pensieri sulla vita, battute scherzose in un ambiente piacevole e amicale.

“E’ dal 1965 che, ininterrottamente, mi taglio i capelli da Piero, prima con Gianni Pastorino e poi con Gino – commenta il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi – Con oggi chiude certamente una storica attività commerciale pietrese ma, a giudicare dalla lunga “fila” di clienti ancora oggi in paziente attesa del loro turno e dai tantissimi che hanno voluto “immortalare” l’ultimo taglio, si chiude nel modo migliore e con il raggiungimento di un bel traguardo, tagliato con la stima e l’amicizia di tutti. Penso che questo sia un gran bel riconoscimento, sia professionale che personale, e tutto meritato. Oggi si chiude, senz’altro con un velo di nostalgia, una pagina ricca di “storie” e di lavoro, ma che lascia tanti bei ricordi. A Gino e Piero l’augurio di godersi la meritatissima pensione e da tutti, pietresi, non pietresi e vacanzieri, un grande ringraziamento per essere stati, per tanti anni, una presenza “amica” conclude De Vincenzi.