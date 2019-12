A seguito di una segnalazione da parte dei parenti, i vigili del fuoco e il personale sanitario 118 hanno rinvenuto un cadavere in avanzato stato di decomposizione all'interno di un'abitazione in via Asti a Ceriale.

Stando a quanto riferito, si dovrebbe trattare di una donna di 75 anni. Il decesso sarebbe riconducibile a cause naturali. Per le indagini del caso, sul posto è intervenuta la polizia locale di Ceriale.